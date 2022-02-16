Роналду может оказаться в одной команде с Месси

Форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не устраивает то, как идут дела в клубе. Он не хотел бы провести остаток карьеры, борясь за места в середине турнирной таблицы, пишет Eurosport.

Агент португальца Жорже Мендеш обсуждал этот вопрос с исполнительным директором «МЮ» Ричардом Арнольдом.

В настоящее время «МЮ» был выбит из Кубка Англии «Мидлсбро» и ведет борьбу за четвертое место в АПЛ после ничьих с «Бернли» и «Саутгемптоном».

Предполагается, что Роналду захочет остаться только в том случае, если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Если же нет, то переход в «ПСЖ» выглядит наиболее вероятным вариантом, и тогда, возможно, фанаты смогут увидеть его в одной команде с Лионелем Месси, о чем мечтали годами.

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