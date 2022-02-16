Искусство продавать: новые бизнес-возможности от Jusan Bank

Если первые два пункта у вас работают, как часы, то для третьего есть готовое решение – Jusan Tole.

Jusan Tole – это безопасный и удобный сервис от Jusan Bank, позволяющий принимать безналичные платежи по банковским картам, а также продавать товары или услуги стоимостью до 1 миллиона тенге по QR-коду в рассрочку до 12 месяцев или в кредит на 24 месяца.

Почему Jusan Tole удобно, просто и выгодно использовать

Сами по себе безналичные платежи стали привычным явлением. Только их форма в виде мобильных переводов ограничивала права потребителей и уводила в тень предпринимателей.

В этом смысле Jusan Tole, как готовый и продуманный сервис безналичных платежей, сильно упрощает жизнь малому бизнесу. Во-первых, беспроблемно с точки зрения закона решает сразу несколько вопросов по вариантам безналичной оплаты и способам покупки. Во-вторых, позволяет легко вести отчетность. На смартфоне приложение выдаст вам отчет по продажам в электронном виде, на POS-терминале с Jusan Tole отчет можно распечатать. В-третьих, увеличивает средний чек благодаря возможности продавать товары или услуги в рассрочку.

Стильные и яркие POS-терминалы и обучение работе с ними предоставляются банком бесплатно. Доставка, настройка и подключение происходят за один день.

Если вам неудобно использовать в работе POS-терминал или у вас несколько торговых точек, вы можете установить мобильное приложение Jusan Tole на смартфон кассира. В нем легко генерируется QR-код для оплаты и оформления покупки в рассрочку или кредит. Работать в приложении можно сразу после скачивания и регистрации.

А для покупателей это комфортно и безопасно, так как избавляет от необходимости носить наличку с собой – особенно если дело касается крупных покупок. О преимуществах рассрочки на 12 месяцев или кредита на 24 месяца до 1 миллиона тенге казахстанцам рассказывать не нужно. Если есть возможность «растянуть» платежи, как правило, люди охотно этим пользуются и, в конечном счете, быстрее примут решение о покупке в вашу пользу.

Работать на проценты

Jusan Tole на POS-терминалах позволяет предпринимателям предлагать клиентам разные формы безналичной оплаты. Но наиболее выгодным выглядит вариант с оплатой QR-кодом. Для собственника это одна из самых низких на рынке комиссий за прием платежа – всего 0,8%, для продавца – бонусы в размере 0,5% от суммы транзакции через QR.

Средства поступают на счет мгновенно. Поступления можно отследить с помощью интернет-банкинга мобильного приложения Jusan Business, пользоваться которым можно без абонентской платы и использования ЭЦП.

Как «включить» Jusan Tole?

Чтобы использовать Jusan Tole, вам необходимо открыть счет в Jusan Bank (для ИП это можно сделать в приложении Jusan Business), после чего подписать соглашение о сотрудничестве. Дальше вы выбираете сами – установить новый POS-терминал, для этого вам потребуется посетить офис банка или скачать мобильное приложение Jusan Tole на смартфон – это можно сделать онлайн.

Попробуйте в наступившем новом году новые возможности от Jusan! Скачать приложение Jusan Tole можно в AppStore и Play Market.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.