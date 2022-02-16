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11:20 16.02.2022

На востоке Казахстана сошли лавины

сход лавин Фото: pixabay
Сход лавин произошел в Восточно-Казахстанской области. Лавины объемом 250 и 300 кубометров полностью перекрыли автодорогу, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента по ЧС, на местной автодороге Алтай –Малеевск – Путинцево района Алтай сошли две лавины 250 и 300 кубометров, которые полностью перекрыли автодорогу.

сход лавин на востоке Казахстана

Фото: gov.kz

Жертв и пострадавших нет. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен. Специалистами ВК филиала «Казселещита» заблаговременно даны рекомендации о закрытии дорог с 17:00 15 февраля до 10:00 16 февраля.Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО

ДЧС напоминает, если вы собрались в горы:

  • следите за штормовыми предупреждениями, не пренебрегайте ими;

  • помните, что опасность схода лавин сохраняется в течение трех дней после обильного снегопада, при сильном ветре, резких перепадах температуры.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».

Днем ранее, 15 февраля, на трассе в ВКО ветер перевернул машину «скорой помощи».

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Анастасия Московчук
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