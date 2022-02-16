11:20 16.02.2022
На востоке Казахстана сошли лавины
Фото: pixabay
Сход лавин произошел в Восточно-Казахстанской области. Лавины объемом 250 и 300 кубометров полностью перекрыли автодорогу, сообщает Zakon.kz.
По данным областного департамента по ЧС, на местной автодороге Алтай –Малеевск – Путинцево района Алтай сошли две лавины 250 и 300 кубометров, которые полностью перекрыли автодорогу.
Фото: gov.kz
Жертв и пострадавших нет. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен. Специалистами ВК филиала «Казселещита» заблаговременно даны рекомендации о закрытии дорог с 17:00 15 февраля до 10:00 16 февраля.Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО
ДЧС напоминает, если вы собрались в горы:
следите за штормовыми предупреждениями, не пренебрегайте ими;
помните, что опасность схода лавин сохраняется в течение трех дней после обильного снегопада, при сильном ветре, резких перепадах температуры.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».
Днем ранее, 15 февраля, на трассе в ВКО ветер перевернул машину «скорой помощи».
Похолодание ожидается в Казахстане 16 февраля
Новость по теме
Синоптики предупреждали, что ночью на большей части, днем – на востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.