На востоке Казахстана сошли лавины

По данным областного департамента по ЧС, на местной автодороге Алтай –Малеевск – Путинцево района Алтай сошли две лавины 250 и 300 кубометров, которые полностью перекрыли автодорогу.

Фото: gov.kz

Жертв и пострадавших нет. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен. Специалистами ВК филиала «Казселещита» заблаговременно даны рекомендации о закрытии дорог с 17:00 15 февраля до 10:00 16 февраля. Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО

ДЧС напоминает, если вы собрались в горы: следите за штормовыми предупреждениями, не пренебрегайте ими;

помните, что опасность схода лавин сохраняется в течение трех дней после обильного снегопада, при сильном ветре, резких перепадах температуры.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».

Днем ранее, 15 февраля, на трассе в ВКО ветер перевернул машину «скорой помощи».

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Синоптики предупреждали, что ночью на большей части, днем – на востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с.