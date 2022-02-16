Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:29 16.02.2022

Доллар подешевел сразу на два тенге на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 428,60 тенге, снизившись сразу на 2,09 тенге, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 5,6421 тенге(+0,0626), китайского юаня – 67,8278 тенге (-0,0205).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,2 тенге, евро – 487-489 тенге, рос. рубль – 5,65-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 16 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $92,08 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле понизилась на 0,10% — до $93,19 за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
В Алматы задержали с оружием лидеров ОПГ «Казахстанские»
15.02.2022
Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы
15.02.2022
Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
15.02.2022
Hyundai Trans Kazakhstan вышел на полную мощность за два года
15.02.2022
76-летняя жительница Костаная выиграла 10 млн тенге в лотерее «Сәтті Жұлдыз»
15.02.2022
Главная Топ LIVE Все