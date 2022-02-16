Доллар подешевел сразу на два тенге на торгах

Cредневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 5,6421 тенге(+0,0626), китайского юаня – 67,8278 тенге (-0,0205).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,2 тенге, евро – 487-489 тенге, рос. рубль – 5,65-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 16 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $92,08 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле понизилась на 0,10% — до $93,19 за баррель.