Обратились к частному врачу – можно ли использовать средства ОСМС?

Моя супруга, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, обратилась по назначению врача в частную лабораторию для сдачи анализов в рамках постановки на учет по беременности в частной клинике. Мы оплатили анализы на сумму более 36 тыс. тенге. Имеем ли мы право требовать возмещения расходов от фонда, так как мы поняли, что ОСМС платит государство? – задал вопрос мужчина.

В ФМС ответили, что медицинская помощь беременным женщинам оказывается в рамках ГОБМП или в системе ОСМС в организации здравоохранения, являющейся поставщиком медицинских услуг, на основании договора с фондом.

Фонд осуществляет закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, которые предусмотрены договором закупа медицинских услуг.

Вместе с тем в фонде отметили, что платные медицинские услуги предоставляются при оказании медицинской помощи по инициативе самих казахстанцев, в том числе без направления специалистов первичного и вторичного уровней.