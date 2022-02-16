Сообщивших о коррупционных нарушениях будет сложнее уволить – Антикор

При обсуждении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК поправок по вопросам противодействия коррупции депутат Дания Еспаева указала, что законопроект предусматривает нормы, направленные на защиту лиц, сообщающих о фактах коррупции или иным образом оказывающих содействие противодействию коррупции.

В частности, индивидуально-трудовой спор, стороной которого выступает работник, оказавший содействие противодействию коррупции, рассматривается согласительной комиссией с обязательным приглашением представителя уполномоченного органа по противодействию коррупции. Эта норма действует в течение трех лет с момента сообщения информатора о факте коррупционного нарушения. Однако проект закона не предусматривает ситуацию, когда суть трудового спора не находится в причинной связи с деятельностью работника по оказанию содействия противодействию коррупции. Это могут быть объективные причины, вызванные недобросовестной деятельностью самого сотрудника. Например, хищение по месту работы, нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Депутат Дания Еспаева

Для того, чтобы указанные обстоятельства не давали безусловный иммунитет, Еспаевой и ее коллегой Бериком Дюсембиновым были внесены поправки об исключении ст. 52 Трудового кодекса из оснований применения к работнику особого режима рассмотрения его спора. По словам мажилисвумен, эта поправка находится на заключении правительства, хотя норма не предусматривает сокращение госдоходов или увеличение госрасходов. Она попросила обозначить позицию Антикора по этому поводу.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что этот вопросы правильный, есть разные риски, но заявил, что этот момент отрегулирован в рамках Уголовного кодекса РК.

В рамках уголовного процесса у нас практически отрегулирован этот вопрос. Здесь вопрос на сегодня, к сожалению, гонения за разоблачителем. Мы даже ушли от термина «информатор». Осведомитель – это другая категория. Это лица, которые разоблачают коррупцию. На сегодня, к сожалению, их трудовые права не защищены. При такой ситуации, о которой вы сейчас сказали, когда действительно он совершил дисциплинарное, уголовное правонарушение, именно сотрудники Антикора не обладают императивными полномочиями, находясь в этой комиссии. Это только для объективности. Если есть по другим основаниям, то он не будет его защитником. Если действительно гонения имеют место за то, что он разоблачил коррупцию, то тогда он будет под защитой государства. Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов

При этом председатель агентства посетовал, что сейчас граждане неактивны в части информирования о коррупционных правонарушениях.

На сегодня это проблема – люди не хотят сообщать. У нас, к сожалению, со времен советской эпохи к этим людям, надо сказать, негативное отношение. Они чувствуют себя как белая ворона в коллективе и поэтому не только физическая, но и моральная поддержка им нужна. Поэтому на сегодня такие, возможно, нестандартные методы нужны, чтобы действительно защитить, помочь им. Вначале в законопроекте было оказание и бесплатной юридической помощи, но это оказалось затратной нормой, поэтому, думаю, на сегодня надо защищать этих лиц, которые неравнодушны к проблеме страны. Глава Антикора Марат Ахметжанов

На заседании он рассказал, что поправками по противодействию коррупции предусматривается совершенствование системы лиц, сообщивших о фактах коррупции.