О проблемах больниц и «скорых» во время январских событий рассказал депутат

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат Ерлан Смайлов сообщил, что после событий января 2022 года особую актуальность приобретает вопрос надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации.

Мажилисмен отметил самоотверженную работу врачей и медсестер, работавших в стационарах и оказывавших медицинскую помощь как стационарным больным, так и гражданам, пострадавшим в ходе беспорядков. Вместе с тем он указал на значительное снижение объема оказания медпомощи населению на всех уровнях.

Машины службы скорой помощи в отсутствие охраны, а также, возможно, без подбора оптимальных маршрутов следования, подвергались нападениям, что дополнительно снизило шансы жителей Алматы на получение медицинской помощи в случае кризисов, приступов, инфарктов, инсультов и подвергло опасности жизни медработников. Больницы – стратегические объекты в условиях ЧС – также подвергались нападениям и различному давлению, то есть надлежащая безопасность и полное функционирование стационарной сети обеспечены не были. Депутат Мажилиса РК Ерлан Смайлов

Существенно снизилась, по его словам, в этот период госпитализация в круглосуточные стационары города. А поликлиники мегаполиса фактически не работали или работали только некоторые дежурные врачи. Наблюдались и прямые ограничения доступности: в условиях ЧП и проведения антитеррористической операции продолжали действовать требования о предоставлении справки ПЦР беременными женщинами при поступлении в приемный покой родильного дома.

Учреждения здравоохранения и пациенты, пребывавшие на момент ЧС в стационарах, испытали на себе дефицит запасов продовольствия и питьевой воды в связи с прекращением подвоза. При обращении о необходимости снабжения больниц города, других соцобъектов и граждан продуктами питания из средств государственного материального резерва МЧС министр ответил о невозможности этого без соблюдения следующего алгоритма: акимат города должен подать заявку с потребностью в Правительство, оно должно рассмотреть, одобрить ее и направить в МЧС, и только потом министерство может принять решение о выделении продуктов или других жизненно необходимых товаров. Очевидно, что этот алгоритм является анахронизмом и не отвечает интересам наших граждан. Депутат Мажилиса РК Ерлан Смайлов

Мажилисмен указал на необходимость реформирования системы медицины катастроф с расширением функционала и пересмотром оперативных задач всей системы здравоохранения с позиций межведомственного и межсекторального взаимодействия.