Рад вернуться – Геннадий Головкин сделал заявление

Рад вернуться в тренировочный лагерь и видеть свою команду. Надеюсь, скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии. Готовимся, – отмечено в подписи к фотографии чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали удачи. Среди них был замечен и казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов.

Алга, Казахстан! Чемпион! Гена лучший! Легендарный, – написали пользователи.

Новость по теме Хочу ли я драться дальше — Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион суперсреднего веса (до 76,2 кг) Сауль Альварес в 2022 году может провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Первый бой Альвареса и Головкина прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Реванш состоялся годом позже, этот поединок остался за Канело большинством голосов судей.

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