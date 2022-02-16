14:07 16.02.2022
Рад вернуться – Геннадий Головкин сделал заявление
Фото: instagram.com/gggboxing
Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин разместил в Instagram новую публикацию. Он рассказал, что вернулся в тренировочный лагерь, сообщает Zakon.kz.
Рад вернуться в тренировочный лагерь и видеть свою команду. Надеюсь, скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии. Готовимся, – отмечено в подписи к фотографии чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали удачи. Среди них был замечен и казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов.
Алга, Казахстан!
Чемпион!
Гена лучший!
Легендарный, – написали пользователи.
Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион суперсреднего веса (до 76,2 кг) Сауль Альварес в 2022 году может провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Первый бой Альвареса и Головкина прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Реванш состоялся годом позже, этот поединок остался за Канело большинством голосов судей.
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