Депутаты прогнозируют трудовые риски в Казахстане

Все мы сейчас наблюдаем, что в стране набирает силу трудовой протест, многие вопросы этого протеста, к сожалению, разрешаются в «пожарном» порядке, но при этом мы не видим никаких системных решений со стороны уполномоченных государственных органов. Депутат Мажилиса РК Айкын Конуров

По его словам, проблема связана не с отсутствием средств для оплаты труда наемных работников, а с порочной моделью распределения доходов.

В последние годы государство играло в пользу экспортеров нефти, девальвируя им в угоду нацвалюту. Полученные сверхприбыли не были направлены в увеличение фонда зарплаты, либо в инвестиции, в новые производства и создание качественных рабочих мест. Напротив, несколько лет шел безответственный эксперимент по сокращению расходов на оплату труда. Под прикрытием аутсорсинга и аутстаффинга из основного производственного процесса и из штата были исключены все, какие только возможно, подразделения. Это принесло экономический эффект для владельцев бизнеса. Но больше составили потери наемных работников. Айкын Конуров

Мажилисмен добавил, что сейчас работники требуют возврата в штат и выравнивания условий труда основных и вспомогательных предприятий.

На этом этапе никакие призывы делиться уже не помогут. Необходимы законодательные механизмы, устанавливающие ограничения на разрыв в оплате труда внутри предприятия, на разрыв между дивидендами владельцам и повышением фонда оплаты труда работникам. Нужно ввести мораторий на аутсорсинг, аутстаффинг и иные формы выведения наемных работников из-под трудовых и социальных гарантий. Айкын Конуров

Указал он и на необходимость усиления Минсоцтруда.

Мы прогнозируем в обозримом будущем, что трудовые риски будут для Казахстана расти и будут наиболее актуальными. В этой связи считаем необходимым формирование сильного министерства труда и занятости, возглавляемого министром в ранге вице-премьера. Депутат Мажилиса РК

Ключевыми задачами ведомства, на его взгляд, должны стать создание качественных рабочих мест, борьба с бедностью и выстраивание с нуля новой системы социального партнерства.