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14:46 16.02.2022

Павлодарская пенсионерка превратила квартиру в свалку

волонтеры Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Волонтеры в Павлодаре рассказали об одиноко проживающей бабушке. Обеспокоенные соседи обратились к ним за помощью, сообщает Zakon.kz.
Мы решили посетить ее, так как поступила жалоба от ее соседа, у которого она просила деньги на еду. Как только мы поднялись на этаж – сразу же почувствовали специфический запах и поняли, где живет бабуля, – рассказывают волонтеры.

Они отмечают, что «еле разглядели ее среди кучи хлама».

Вся квартира завалена непонятно чем, хотя хозяйка утверждает, что все нормально и все необходимое у нее есть. Рассказывает, что является матерью пятерых детей, которые ее навещают и приносят кушать, – говорится в публикации.

Кроме того, бабушка рассказала, что получает пенсию сама. Однако соседи утверждают, что пенсионерка постоянно просит людей купить ей что-то из еды.

Соседи подкармливают бабулю и терпят зловоние. От соцработника и помощи в уборке она отказывается. Информация передана в отдел соцзащиты, – заключили добровольцы.
Анастасия Московчук
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