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16:19 16.02.2022

Казахстанские лыжницы не прошли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022

Лыжные гонки Квалификация Пекин-2022 Фото: olympic.kz
На зимних Олимпийских играх-2022 состоялись полуфиналы в женском командном спринте с участием казахстанских лыжниц, которые вышли на старт во втором забеге этих состязаний, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана на лыжную трассу Пекина вышла в составе Надежды Степашкиной и Ксении Шалыгиной. Казахстанки в своем полуфинале показали десятый результат, что не позволило им выйти в финал и продолжить борьбу за медали.

В отсутствие казахстанок в решающем забеге чемпионками стали немецкие лыжницы в лице Катарины Хенниг и Катерины Зауэрбрай со временем 22:09.85. На второй позиции – команда Швеции, а россиянки завоевали бронзовые медали Олимпиады-2022.

В этой же программе у мужчин по неизвестным причинам не выступили казахстанские лыжники. Лучшими в мужской дистанции стали представители Норвегии, финальную черту вторыми пересекли финские лыжники, а на третьей строчке разместилась команда России.

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