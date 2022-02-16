Казахстанские лыжницы не прошли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022

Сборная Казахстана на лыжную трассу Пекина вышла в составе Надежды Степашкиной и Ксении Шалыгиной. Казахстанки в своем полуфинале показали десятый результат, что не позволило им выйти в финал и продолжить борьбу за медали.

В отсутствие казахстанок в решающем забеге чемпионками стали немецкие лыжницы в лице Катарины Хенниг и Катерины Зауэрбрай со временем 22:09.85. На второй позиции – команда Швеции, а россиянки завоевали бронзовые медали Олимпиады-2022.

В этой же программе у мужчин по неизвестным причинам не выступили казахстанские лыжники. Лучшими в мужской дистанции стали представители Норвегии, финальную черту вторыми пересекли финские лыжники, а на третьей строчке разместилась команда России.

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