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17:25 16.02.2022

В состав ФК «Шериф» вошел казахстанский игрок

Футбол Контракт Шериф Фото: Instagram/fc_sheriff
18-летний нападающий молодежной сборной Казахстана Данил Анкудинов подписал контракт с футбольным клубом «Шериф» из Тирасполя. Уроженец Караганды играл до этого за второй состав московской команды «Родина», сообщает Zakon.kz.

Данил Анкудинов подписал личное соглашение с клубом «Шериф» и стал полноправным членом большой семьи, передает пресс-служба молдавской команды на своей странице в Instagram. Молодой футболист уже успел отметиться в контрольных матчах за «Шериф» – дважды поразил ворота соперников.

Данил родился 30 июля 2003 года в Караганде. Футбольные навыки получил в родном городе, откуда перебрался в Испанию, где выступал за коллективы «Марсет» и «Касабланка». Последние полгода играл за московский ФК «Родина».

В 2021 году дебютировал за национальную сборную Казахстана (U-19) в матче с Северной Ирландией. До этого провел шесть игр и забил два мяча за сборную Казахстана (U-17).

Напомним, что молдавский клуб преподнес несколько сенсаций в нынешней ЛЧ, обыграв мадридский «Реал» и продолжая участие в еврокубках.

17 февраля тираспольский коллектив сыграет в плей-офф нынешней Лиги Европы с «Брагой» из Португалии.

Куандык Шынасилов
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