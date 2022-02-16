В состав ФК «Шериф» вошел казахстанский игрок

Данил Анкудинов подписал личное соглашение с клубом «Шериф» и стал полноправным членом большой семьи, передает пресс-служба молдавской команды на своей странице в Instagram. Молодой футболист уже успел отметиться в контрольных матчах за «Шериф» – дважды поразил ворота соперников.

Данил родился 30 июля 2003 года в Караганде. Футбольные навыки получил в родном городе, откуда перебрался в Испанию, где выступал за коллективы «Марсет» и «Касабланка». Последние полгода играл за московский ФК «Родина».

В 2021 году дебютировал за национальную сборную Казахстана (U-19) в матче с Северной Ирландией. До этого провел шесть игр и забил два мяча за сборную Казахстана (U-17).

Напомним, что молдавский клуб преподнес несколько сенсаций в нынешней ЛЧ, обыграв мадридский «Реал» и продолжая участие в еврокубках.

17 февраля тираспольский коллектив сыграет в плей-офф нынешней Лиги Европы с «Брагой» из Португалии.