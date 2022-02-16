16:18 16.02.2022
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны
Фото: Zakon.kz
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Айткурман Омарбеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – командующим Силами особого назначения, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – командующим Силами особого назначения, – говорится в официальном сообщении.
6 января 2022 года Айткурман Омарбеков был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – командующего Силами особого назначения.