ТОО «ИнфоТех&Сервис» разъяснило позицию по порядку закупки юридических баз данных из одного источника

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 39 Закона «О государственных закупках», они производятся способом из одного источника путем прямого заключения договора с лицом, обладающим исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг.

Так, на днях на Совете по барьерам при антимонопольном департаменте по Карагандинской области заявили, что «норма закона о госзакупках, относящая закуп услуг по программам для ЭВМ к способам закупок из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, нарушает права разработчиков программ и является антиконкурентной», а потому предложили исключить возможность закупки услуг способом из одного источника программ ЭВМ.

Обоснованием этому было то, что объект интеллектуальной собственности можно на законных основаниях приобрести у нескольких потенциальных поставщиков, если автор программы предоставил им такое право.

Кроме того, было предложено «учитывать, что на рынке может быть несколько объектов интеллектуальной собственности, обладающих аналогичными или сходными характеристиками. К примеру, заказчику могут предложить разные варианты программного обеспечения, решающего одни и те же задачи».

Здесь можно вспомнить, что, например, лошадь, велосипед и автомобиль могут решать одну и ту же задачу – доставку до места назначения, однако пока не приходилось встречать, чтобы в госзакупках их признавали однородными товарами.

Что касается аналогичных или сходных характеристик объектов интеллектуальной собственности, то следует напомнить, что, согласно законодательству, интеллектуальная собственность – это исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности. 79% всех сайтов в интернете написаны на языке программирования PHP, но обладают ли они аналогичными характеристиками?

По этому поводу высказывался и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК в письме от 11 февраля 2021 года.

Как следует из письма комитета, в случаях, когда заключается прямой договор о государственных закупках из одного источника, должен соблюдаться принцип соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности. Вместе с тем в комитете указали, что указанная норма предусмотрена для случаев, когда кроме как у лица, обладающего исключительными правами, закупить товар/услугу, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, невозможно.

То есть норма о специальном порядке закупок объектов интеллектуальной собственности не является абсолютной.

При этом указывается, что наличие документа, свидетельствующего о правах на интеллектуальную собственность, не всегда означает владение исключительными правами. Так как автор или правообладатель может передать или временно предоставить третьим лицам свои исключительные права на интеллектуальную собственность на основании договора уступки или лицензии/сублицензии.

Таким образом, создается конкурентная среда, когда объект интеллектуальной собственности можно на законных основаниях приобрести у нескольких потенциальных поставщиков, считают в комитете.

В то же время в комитете рекомендуют учитывать, что на рынке может быть несколько объектов интеллектуальной собственности, обладающих аналогичными или сходными характеристиками.

В этом случае нельзя произвольно выбирать для заключения договора любого обладателя исключительных прав на определенный объект интеллектуальной собственности по любой цене. На основании принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, заказчик должен выбирать для закупки тот товар или услугу, которые имеют более низкую цену, говорится в письме.

В связи с этим и поступающими запросами от клиентов в ТОО «ИнфоТех&Сервис» пояснили, что не передавали и временно не предоставляли третьим лицам свои исключительные права на ИС «Параграф», соответственно, ее нельзя приобрести у нескольких потенциальных поставщиков.

Что касается закупок онлайн-версии ИС «Параграф», то компания имеет свидетельство о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом № 346 от 14 марта 2014 года, что подтверждает принадлежность ей такого вида объекта авторского права, как база данных: «Информационная система «Параграф - WWW». Аналогичными правами оно обладает также на базу данных «Информационная система «Континент».

Таким образом, речь идет о закупках такого объекта интеллектуальной собственности, как база данных, в которой подобранные и собранные материалы представляют результат творческого труда, систематизированы таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронно-вычислительной машины.

Других подобных объектов интеллектуальной собственности в части юридических баз данных, аналогичных по подбору и (или) расположению материалов, представляющих результат творческого труда для государственных закупок, не представлялось, соответственно, база данных «Информационная система «Параграф - WWW» обладает всеми необходимыми признаками для закупок согласно закону.

При этом следует учитывать, что речь идет именно о базе данных. Согласно закону, понятие базы данных не распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных. Если же кто-то закупает программу для ЭВМ, которая установлена на сайте среди множества прочих программ, обеспечивающих его функционирование, то это не значит, что он закупает и доступ к этой базе данных.

Что же касается программного обеспечения, то ТОО «ИнфоТех&Сервис» обладает авторскими правами на программу для ЭВМ «Информационная система «Параграф».

Эта стационарная версия, устанавливаемая на компьютер пользователя, обладает уникальными характеристиками, которые приводились ТОО «ИнфоТех&Сервис» в технической спецификации, позволяющими закупать ее как объект интеллектуальной собственности.

В связи с чем, считают в компании, государственные и прочие регламентированные закупки Информационной системы «Параграф», производимые как объекта интеллектуальной собственности способом из одного источника, полностью соответствуют действующему законодательству о закупках, интеллектуальной собственности и авторском праве, а потому являются правомерными.

Полностью ознакомиться с позицией ТОО «ИнфоТех&Сервис» можно в тексте письма.