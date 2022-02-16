19:13 16.02.2022
ОАЭ готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами, – говорится в сообщении.
Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.