ОАЭ готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном

Как сообщается на сайте Акорды, собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами, – говорится в сообщении.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.