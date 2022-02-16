Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:13 16.02.2022

ОАЭ готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном

рк, токаев, оаэ, посол, встреча Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами, – говорится в сообщении.

Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан ОАЭ
Путин заявил, что Россия не хочет войны
15.02.2022
Токаев поддержал шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
15.02.2022
Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.02.2022
Перевела миллион тенге по ошибке: суд вынес решение
15.02.2022
95% ДТП с пострадавшими произошли по вине водителей в Алматинской области
15.02.2022
Главная Топ LIVE Все