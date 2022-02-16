Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане

Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана. Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются.