19:29 16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
Фото: Пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, передает Zakon.kz.
Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана. Пресс-служба КНБ РК
Отмечается, что двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу.
При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.
Следственные действия продолжаются.