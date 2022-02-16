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Законодательство РК
19:29 16.02.2022

Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане

подозреваемые Фото: Пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, передает Zakon.kz.
Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана.  Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу. 

При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются.

Елена Беляева
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