Машиностроительные заводы Костаная проводят Дни открытых дверей

Производство легковых автомобилей и компонентов для сельскохозяйственной техники, строительство заводов по производству чугунного литья и главных передач грузовых автомобилей: Костанайский регион – один из ведущих в стране в многообразии и развитии промышленных предприятий. В этой области вместе с комфортными условиями для заводчан возрождается престижность технических специальностей.

Казахстанские блогеры и журналисты посетили Локализационный центр, запущенный в Костанае в прошлом году, где наглядно смогли увидеть все производственные процессы, такие как раскрой, гибка металла, сварка, окраска и производство пластиковых компонентов. Данный завод – первый масштабный проект по увеличению локализации производства в Казахстане. На 36 тыс. кв. м расположены универсальные цеха, современное оборудование, учебный центр, административно-бытовой комплекс и общежитие для заводчан. В 2021 году заводом было освоено производство компонентов, узлов и агрегатов для комбайнов, тракторов и навесной техники в количестве 597 наименований. За этот же период было произведено 13 183 единицы деталей и узлов (включая водяные и масляные насосы).

Фото: Zakon.kz

В продуктовую линейку «АгромашХолдингKZ» входят зерноуборочные и кормоуборочные комбайны «ESSIL», тракторы «LOVOL» от 35 л. с. до 220 л. с.; комбайны и тракторы от 100 до 340 л.с. «Deutz-Fahr», сеялки «Алтын Дән» и навесная и прицепная техника. В 2021 году отмечается рост производства на 27 % – 530 ед. тракторов и 406 ед. комбайнов. Уровень локализации на этом заводе сегодня варьируется от 34 до 43,3%, в сеялках процент местного содержания составляет 75%.

Следующей остановкой пресс-тура стал завод «СарыаркаАвтоПром», где гости ознакомились с процессом производства костанайских автомобилей.

Не сбавляя темпы наращивания производства, костанайский автопроизводитель в 2021 году произвел более 60 тыс. автомобилей (60 016 ед.). Тогда как в 2020 году было произведено 40 050 единиц, а в 2019 году – 25 875 единиц автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Рост производства «СарыаркаАвтоПром» составил порядка 50% (+49,85%), при этом доля костанайского автозавода на рынке Казахстана достигла 61%.

На сегодняшний день на площадке завода «СарыаркаАвтоПром» производятся автомобили таких брендов, как JAC, Chevrolet, Kia, Lada, Renault, UAZ и SAZ.

Помимо насыщения внутреннего рынка страны, остается приоритетным и увеличение экспортного потенциала предприятия.

В 2021 году «СарыаркаАвтоПром» экспортировало 7593 ед. автомобилей. Автомобили отечественного производства направлены на экспорт в Российскую Федерацию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

На текущий год у костанайского автопроизводителя имеются планы по запуску CKD (мелкоузловое) производства автомобилей Chevrolet Nexia (мощность – 30 тыс. ед/год), Kia Sportage (15 тыс. ед/год) и Lada Granta (10 тыс. ед/год).

Гости побывали и на самой территории Индустриальной зоны, где полным ходом идет строительство заводов по производству чугунного литья и главных передач для грузовых автомобилей «KamLitKZ», реализуемым совместно с крупнейшей автомобильной корпорацией России ПАО «КАМАЗ».

Фото: Zakon.kz

Продукция, производимая на заводах, будет направлена на главный конвейер ПАО «КАМАЗ» в город Набережные Челны на основании подписанных оффтейк контрактов. Таким образом, казахстанское предприятие встраивается в глобальную цепочку производства техники КАМАЗ.

Как отметили представители заводов, производство чугунного литья мощностью до 45 тыс. тонн отливок в год, где будут производить отлив блоков цилиндров, головок блоков цилиндров и цельнолитой балки картера моста для грузовых автомобилей, планируется запустить в 2023 году.

Производство редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей мощностью 74 тыс. единиц в год планируется запустить в 2024 году. В конечном итоге это позволит не только вывести казахстанское производство на новый уровень, но и создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

В завершение Дня открытых дверей представители общественности смогли получить ответы на все интересующие вопросы в ходе брифинга с руководством машиностроительных предприятий.