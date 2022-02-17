Назван секрет правильного употребления рыбы

В интервью радио Sputnik он предупредил, что, если хранить или готовить рыбу неправильно, она может утратить свои ценные свойства. В частности, необходимые организму омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, могут разрушаться, если не соблюдать определенные условия.

Уникальные, незаменимые для человеческого организма омега-3 жирные кислоты находятся только в рыбе. Но мы должны понимать, что это особенные жиры, которые быстро окисляются, поэтому рыба обязательно должна правильно храниться. Андрей Золотарев

По его словам, при покупке рыбы нужно стараться «брать только свежую, не мороженую».

Повторная заморозка, хранение в полиэтилене, в вакуумных упаковках будет усугублять ситуацию. Эти жиры быстро окисляются и превращаются в токсическую форму. Правильное приготовление рыбы – не жарение, а тушение, запекание, обработка паром. Андрей Золотарев

Специалист отметил, что дефицит омега-3 в организме провоцирует различные патологии.

Один из основных факторов появления патологий у современного человека – дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что практически все клетки нашего организма имеют мембрану, работа которой напрямую зависит от количества омега-3 жирных кислот в ней. Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого, в том числе, зависит и работа иммунитета. Андрей Золотарев

По словам диетолога, омега-3 жирные кислоты принесут максимальную пользу иммунной системе, если наряду с рыбой, в которой они содержатся, употреблять сливочное масло.

Обязательно нужно есть зимой, помимо всего прочего, сливочное масло. Примерно 10 граммов в сутки – норма для среднестатистического человека. Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита. Андрей Золотарев

Врач подчеркнул, что «достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас в том числе и от вирусной нагрузки».