Хищение бюджетных средств – вынесен приговор сотрудникам центра соцуслуг «Демеу» в Алматы

В рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления образования Алматы. Пресс-служба АФМ РК

Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.

В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме. Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет. Пресс-служба АФМ РК

За 2021 год в Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано пять преступлений, все дела окончены производством.