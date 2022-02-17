09:56 17.02.2022
Хищение бюджетных средств – вынесен приговор сотрудникам центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении сотрудников центра соцуслуг «Демеу», передает Zakon.kz.
В рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления образования Алматы.Пресс-служба АФМ РК
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме. Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.Пресс-служба АФМ РК
За 2021 год в Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано пять преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК