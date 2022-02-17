Спецоперация в Алматы: изъяты наркотики на 149 млн тенге

Согласно данным ведомства, за причастность к противоправной деятельности задержан житель южной столицы.

Из незаконного оборота изъято около 9 кг психотропных веществ «мефедрон» и «α-PVP», стоимость которых на черном рынке оценивается в 149 млн тенге. Пресс-служба КНБ РК

Пресс-служба КНБ РК

Кроме того, в ходе другой разработки в Алматы выявлена посылка, в которой было сокрыто более 500 таблеток «экстази», предназначенных для доставки в западные регионы страны.

7 февраля задержан казахстанец, по месту жительства которого дополнительно изъято 200 г психотропного вещества «а-PVP». Пресс-служба КНБ РК

Материалы досудебных расследований зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.