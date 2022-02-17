12:01 17.02.2022
Спецоперация в Алматы: изъяты наркотики на 149 млн тенге
Пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности ликвидировал в Алматы нарколабораторию по нелегальному изготовлению психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ведомства, за причастность к противоправной деятельности задержан житель южной столицы.
Из незаконного оборота изъято около 9 кг психотропных веществ «мефедрон» и «α-PVP», стоимость которых на черном рынке оценивается в 149 млн тенге.Пресс-служба КНБ РК
Пресс-служба КНБ РК
Кроме того, в ходе другой разработки в Алматы выявлена посылка, в которой было сокрыто более 500 таблеток «экстази», предназначенных для доставки в западные регионы страны.
7 февраля задержан казахстанец, по месту жительства которого дополнительно изъято 200 г психотропного вещества «а-PVP».Пресс-служба КНБ РК
Материалы досудебных расследований зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.