Наиболее подверженные угрозе подтопления регионы назвали в МЧС РК

В моем докладе прозвучала цифра 285 населенных пунктов, где угроза возникновения паводковых проявлений сохраняется. Эта цифра полностью по всем областям. Начальник Департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин

Он добавил, что, по предварительным февральским прогнозным данным, представленным РГП «Казгидромет», в целом по стране объем влагозапасов выше среднемноголетних значений в бассейне реки Селеты Акмолинской области, в бассейнах рек Торгай и Караторгай Костанайской области, в бассейнах рек Чижа-2 и Утва Западно-Казахстанской области, а также в бассейнах горных рек зоны Бухтарминского водохранилища и притока в Шульбинское водохранилище Восточно-Казахстанской области.

В целях снижения негативного воздействия наводнений нами проведен анализ, по результатам которого были определены наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населенных пунктов, где проживает более 800 тыс. человек. Начальник Департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин

Глава департамента сообщил, что при анализе величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины промерзания почвы, учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы.

Так, согласно данным МЧС, к регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками относятся Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области.

На брифинге напомнили, что за последние пять лет от паводков пострадали 165 населенных пунктов в десяти регионах страны.

В МЧС уточнили, что в настоящее время процесс снегонакопления продолжается, и окончательный прогноз на паводки в Гидрометцентре готовится по состоянию на 1 марта.