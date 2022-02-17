Сенатор назвала одну из основных причин разводов в Казахстане

По словам сенатора, основным вектором внутренней миграции остается перемещение людей в города Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

В 1992 году доля этих трех городов в общей численности населения страны составляла более 11%, а в 2022 году возросла до 22,5% – почти в два раза. Такая динамика уже привела к перенаселенности крупных городов и регионов, дисбалансу миграционных процессов за счет уменьшения сельского населения, увеличению социальной напряженности в обществе, росту безработицы, ухудшению жилищного вопроса, нехватке общеобразовательных и медицинских учреждений. При этом высокий уровень рождаемости по стране в 2021 году составил 413 тысяч детей, половина из которых родились в южных регионах. Единственным регионом, в котором наблюдается положительное сальдо внутренней и внешней миграции, является Мангистауская область. Депутат Сената Парламента РК Динар Нукетаева

Она подчеркнула, что диспропорция регионального развития, неравенство доходов и дисбаланс рынка труда в целом негативно повлияли на развитие экономики, сдерживая рост производительности труда, усугубляя все это упадком села и отсутствием работы в сельской местности.

К сожалению, принятые госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек», «С дипломом в село», «Ауыл ел бесігі», «Серпін-2050» показывают недостаточные меры для улучшения жизни. По данным социсследования 2021 года, 27% сельчан изъявили желание переехать в города, 14% основной причиной данного решения назвали отсутствие работы на селе. Негативное влияние миграции на ищущих работу людей приводит к разрушению их семьей. Так, количество разводов за последние три года увеличивается и достигло 45%, из них основная причина связана с безработицей и отсутствием доходов. Это очень острая проблема. Динар Нукетаева

При этом парламентарий отметила, что казахстанцы, особенно молодежь, большими группами все чаще стали уезжать в ближнее и дальнее зарубежье, не найдя достойной работы в Казахстане и не имея возможности прокормить себя и свои семьи, создают большую армию гастарбайтеров.

Согласно статданным, за 9 месяцев 2021 года почти 7,5 тысячи молодых казахстанцев в возрасте 18-35 лет покинули страну в поисках лучшей жизни, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Реальная цифра, возможно, в разы больше. Одной из ключевых причин является то, что основная масса молодежи не желает получать образование и работать в непрестижных сферах. Динар Нукетаева

Для решения имеющихся в отрасли вызовов и рисков сенатор озвучила ряд предложений.