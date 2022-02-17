63 тысячи студентов нуждаются в общежитиях – МОН РК

Мы приглашаем инвесторов, частных предпринимателей вложиться в строительство студенческих общежитий при финансовой поддержке государства. Председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов

Спикер предложил посмотреть на этот процесс более масштабно, не как на возведение очередного социального объекта, а как на доходный, стабильный и перспективный бизнес-проект. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.