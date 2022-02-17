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Законодательство РК
17:50 17.02.2022

63 тысячи студентов нуждаются в общежитиях – МОН РК

Учеба, вуз, МОН РК, общежитие Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов на брифинге в СЦК озвучил пути решения проблемы дефицита студенческих общежитий, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы приглашаем инвесторов, частных предпринимателей вложиться в строительство студенческих общежитий при финансовой поддержке государства. Председатель правления АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар Ибраимов

Спикер предложил посмотреть на этот процесс более масштабно, не как на возведение очередного социального объекта, а как на доходный, стабильный и перспективный бизнес-проект. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.

Первое, что необходимо отметить, это наличие высокого спроса. На сегодня порядка 63 тыс. студентов нуждаются в местах в общежитиях. И эта цифра будет, предполагается, расти в последующие годы, так как мы знаем, что такое бэби-бум, рост контингента и урбанизация населения.Аскар Ибраимов
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