18:36 17.02.2022
Подготовка спортсменов к Олимпиаде: государство больше не будет платить НОК
Фото: Турар Казангапов, НОК Казахстана
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта по поручению Касым-Жомарта Токаева расторгает договор с Национальным олимпийским комитетом, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным комитета, документ о досрочном расторжении договора подписал председатель комитета Самат Ергалиев.
На сегодняшний день комитетом в рамках исполнения договора в ваш адрес перечислено авансом 800 млн тенге, остальные расходы будут возмещены согласно предоставленному акту выполненных работ, – говорится документе, направленном в НОК.
В пресс-службе комитета добавили, что подробная информация будет дана после заседания министерства и НОК по итогам Олимпийских игр, которое состоится 25 февраля.