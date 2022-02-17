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Законодательство РК
18:36 17.02.2022

Подготовка спортсменов к Олимпиаде: государство больше не будет платить НОК

расторжение договора Фото: Турар Казангапов, НОК Казахстана
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта по поручению Касым-Жомарта Токаева расторгает договор с Национальным олимпийским комитетом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным комитета, документ о досрочном расторжении договора подписал председатель комитета Самат Ергалиев.

На сегодняшний день комитетом в рамках исполнения договора в ваш адрес перечислено авансом 800 млн тенге, остальные расходы будут возмещены согласно предоставленному акту выполненных работ, – говорится документе, направленном в НОК.

В пресс-службе комитета добавили, что подробная информация будет дана после заседания министерства и НОК по итогам Олимпийских игр, которое состоится 25 февраля.

Анастасия Московчук
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