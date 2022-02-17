Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:40 17.02.2022

Важнейшую проблему общества назвал Токаев

Казахстанец народ люди Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan рассказал, что является важнейшей проблемой общества, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства сообщил, что важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона.

К сожалению, есть немало граждан, которые не хотят соблюдать законы. Усиливается правовой нигилизм. Наши предки уже давно постигли истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без порядка не будет страны»). Моя позиция такова: гармония и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его оценке, закон – главный критерий цивилизованности любого общества.

Только тогда, когда господствует закон, формируется справедливое общество. И мы обязательно должны этого добиться. Это мой главный принцип. Президент РК
Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
АФМ выявило факты финансирования террористов через платежные организации
17.02.2022
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Казахстанцев стало больше на 248,5 тысячи человек
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все