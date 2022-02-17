21:40 17.02.2022
Важнейшую проблему общества назвал Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan рассказал, что является важнейшей проблемой общества, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона.
К сожалению, есть немало граждан, которые не хотят соблюдать законы. Усиливается правовой нигилизм. Наши предки уже давно постигли истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без порядка не будет страны»). Моя позиция такова: гармония и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его оценке, закон – главный критерий цивилизованности любого общества.
Только тогда, когда господствует закон, формируется справедливое общество. И мы обязательно должны этого добиться. Это мой главный принцип. Президент РК