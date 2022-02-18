00:52 18.02.2022
Стол на встрече Путина и Макрона рассорил производителей мебели
Фото: kremlin.ru
7 февраля президент России Владимир Путин встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. Внимание людей привлек длинный стол. Из-за него поссорились владельцы двух мебельных компаний, сообщает Zakon.kz.
Глава испанской мебельной компании Висенте Сарагоса заявил, что у него нет сомнений в том, что этот стол принадлежит ему, сообщает The Guardian.
В интервью испанскому радио Сарагоса сказал, что стол был сделан из альпийского белого бука, инкрустированного сусальным золотом.
Однако другой производитель мебели, итальянец Ренато Полонья, заявил, что он собрал этот стол в 1995-1996 годах.
Фотографии стола были опубликованы в книгах, в основном на русском языке, которые были опубликованы в 2000 году. Этот человек, которого я не знаю, говорит, что он сделал этот стол в 2005 году. В качестве доказательства у нас есть все сертификаты за проделанную работу и даже признание президента, которым в то время был Борис Ельцин.Ренато Полонья
Ренато Полонья предположил, что его испанский коллега сделал копию стола.
Ранее пользователи соцсетей, СМИ и Telegram-каналов обсуждали детали встречи президента России с лидерами Казахстана и Франции, в фокус их внимания попал и злополучный стол.