11:03 18.02.2022
«Портал» в небе – фейковое видео рассылают в Казнете
Фото: Скриншот
Казахстанцы пересылают в мессенджерах кадры с таинственным черным кольцом в небе. Подпись к видео гласит, что оно снято в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Фото: stopfake.kz
Как отмечено на сайте Stopfake.kz, данный ролик появился в Сети еще в июне 2018 года.
Видео сняли жители Забайкальского края. В самом кольце нет ничего устрашающего или таинственного.
Оно состоит из обыкновенного дыма. Как правило, подобные кольца появляются в результате использования пиротехники или сильных выхлопов из круглых труб, – отмечено в публикации.