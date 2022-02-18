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11:03 18.02.2022

«Портал» в небе – фейковое видео рассылают в Казнете

фейк Фото: Скриншот
Казахстанцы пересылают в мессенджерах кадры с таинственным черным кольцом в небе. Подпись к видео гласит, что оно снято в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

фейк

Фото: stopfake.kz

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, данный ролик появился в Сети еще в июне 2018 года.

Видео сняли жители Забайкальского края. В самом кольце нет ничего устрашающего или таинственного.

Оно состоит из обыкновенного дыма. Как правило, подобные кольца появляются в результате использования пиротехники или сильных выхлопов из круглых труб, – отмечено в публикации.
Анастасия Московчук
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