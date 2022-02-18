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12:42 18.02.2022

Срок уплаты ряда налогов истекает 21 февраля

срок уплаты налогов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
21 февраля истекает срок представления и уплаты ряда налогов, сообщает Zakon.kz.

Не позднее 21 февраля 2022 года необходимо представить ФНО:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2022 года по ф. 328.00.

  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками на 2022 год по земельным участкам, имеющимся на начало отчетного налогового периода, и если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в период с 1 января по 20 февраля 2022 г. – ф. 851.00.

Также необходимо уплатить налоги:

  1. НДС в Еразийском экономическом союзе за январь 2022 года;

  2. акциз, в том числе по импортированным товарам с территории ЕАЭС за январь 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

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