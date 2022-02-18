Срок уплаты ряда налогов истекает 21 февраля

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2022 года по ф. 328.00 .

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками на 2022 год по земельным участкам, имеющимся на начало отчетного налогового периода, и если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в период с 1 января по 20 февраля 2022 г. – ф. 851.00.