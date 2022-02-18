Срок уплаты ряда налогов истекает 21 февраля
Не позднее 21 февраля 2022 года необходимо представить ФНО:
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2022 года по ф. 328.00.
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками на 2022 год по земельным участкам, имеющимся на начало отчетного налогового периода, и если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в период с 1 января по 20 февраля 2022 г. – ф. 851.00.
Также необходимо уплатить налоги:
НДС в Еразийском экономическом союзе за январь 2022 года;
акциз, в том числе по импортированным товарам с территории ЕАЭС за январь 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.