13:57 18.02.2022
Женщине вернули сумку с 4 тыс. долларов, забытую в аэропорту Туркестана
Фото: pexels
В аэропорту Туркестана пассажирка забыла сумку, в которой находились 4 тысячи долларов США. Полицейские вернули ее хозяйке, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, женщина рассказала, что 7 февраля в аэропорту Туркестана, во время посадки на авиарейс «Туркестан – Стамбул» в зале ожидания забыла свою сумку. По ее словам, в сумке находились 4 тыс. долларов США.
Начальник Линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный полицейский Қайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь. Транспортные полицейские оперативно установили владелицу и вернули сумку.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Женщина поблагодарила сотрудников полиции.