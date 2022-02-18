Женщине вернули сумку с 4 тыс. долларов, забытую в аэропорту Туркестана

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, женщина рассказала, что 7 февраля в аэропорту Туркестана, во время посадки на авиарейс «Туркестан – Стамбул» в зале ожидания забыла свою сумку. По ее словам, в сумке находились 4 тыс. долларов США.

Начальник Линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный полицейский Қайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь. Транспортные полицейские оперативно установили владелицу и вернули сумку. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Женщина поблагодарила сотрудников полиции.