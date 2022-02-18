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13:57 18.02.2022

Женщине вернули сумку с 4 тыс. долларов, забытую в аэропорту Туркестана

валюта Фото: pexels
В аэропорту Туркестана пассажирка забыла сумку, в которой находились 4 тысячи долларов США. Полицейские вернули ее хозяйке, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, женщина рассказала, что 7 февраля в аэропорту Туркестана, во время посадки на авиарейс «Туркестан – Стамбул» в зале ожидания забыла свою сумку. По ее словам, в сумке находились 4 тыс. долларов США.

Начальник Линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный полицейский Қайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь. Транспортные полицейские оперативно установили владелицу и вернули сумку.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Женщина поблагодарила сотрудников полиции.

Оксана Житникова
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