Бозумбаев перечислил основные проблемы Алматинской области
Также Канат Бозумбаев озвучил возможные пути их решения, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Каната Бозумбаев отметил, что особенно важным для аграрно-индустриального региона является вовлечение в оборот выбывших орошаемых земель.
В связи с этим до 2025 года планируется восстановить 114 тысяч га земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тенге, что позволит не только увеличить валовой сбор сельхозпродукции на 35%, но и создать 9,5 тысяч новых рабочих мест.Акима Алматинской области Канат Бозумбаев
Остановился аким области и на актуальных проблемах сферы ЖКХ – это реконструкция изношенных водопроводных сетей, продолжение газификации населенных пунктов области, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города Талдыкорган, обеспечение очередников доступным и качественным жильем, в том числе предоставление жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел, а также решение проблем дачных массивов.
Комплексного решения требует проблема дачных массивов. В области имеется 705 дач, из них 674 или 95,6% находятся в зоне Алматинской агломерации. Всего на территории дачных сообществ проживает 214 тысяч человек. Необходимо придать им статус населенного пункта или расселить жителей, используя бюджетные средства и частные инвестиции для строительства жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах. В связи с этим нами ведется разработка Плана действий, куда будут включены озвученные предложения, – сообщил Бозумбаев.
На совещании подняли вопросы и социальной сферы. По причине высокой рождаемости и большой внутренней миграции актуальной остается проблема трехсменных школ. На сегодня их количество достигло 54, кроме того, имеется 143 приспособленных школы. Для строительства новых типовых школ требуются немалые средства, а финансирования в рамках трансфертов общего характера недостаточно.
Кроме того, выделение дополнительных средств из республиканского бюджета нужно в связи со снижением нормативной учебной нагрузки для педагогов организаций среднего образования.
Сейчас ведется работа по подготовке проекта уточнения бюджета. Принимаются активные меры по эффективному исполнению поручений Президента страны, озвученных на расширенном заседании Правительства. Все вопросы, которые обсуждались сегодня, будут проанализированы министерствами финансов, национальной экономики. Ни одна проблема не останется без внимания. Кроме того, приоритетными остаются вопросы обеспечения продбезопасности, контроля цен на социально-значимые товары и модрнизации рынков и базаров в целях развития сферы торговли в целом. Всего в Алматинской области 84 рынка, большая часть которых нуждается в реорганизации. Соответствующая программа будет разработана совместно с местными исполнительными органами.Вице-премьер – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов