Бозумбаев перечислил основные проблемы Алматинской области

Также Канат Бозумбаев озвучил возможные пути их решения, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Каната Бозумбаев отметил, что особенно важным для аграрно-индустриального региона является вовлечение в оборот выбывших орошаемых земель.

В связи с этим до 2025 года планируется восстановить 114 тысяч га земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тенге, что позволит не только увеличить валовой сбор сельхозпродукции на 35%, но и создать 9,5 тысяч новых рабочих мест. Акима Алматинской области Канат Бозумбаев

Остановился аким области и на актуальных проблемах сферы ЖКХ – это реконструкция изношенных водопроводных сетей, продолжение газификации населенных пунктов области, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города Талдыкорган, обеспечение очередников доступным и качественным жильем, в том числе предоставление жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел, а также решение проблем дачных массивов.

Комплексного решения требует проблема дачных массивов. В области имеется 705 дач, из них 674 или 95,6% находятся в зоне Алматинской агломерации. Всего на территории дачных сообществ проживает 214 тысяч человек. Необходимо придать им статус населенного пункта или расселить жителей, используя бюджетные средства и частные инвестиции для строительства жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах. В связи с этим нами ведется разработка Плана действий, куда будут включены озвученные предложения, – сообщил Бозумбаев.

На совещании подняли вопросы и социальной сферы. По причине высокой рождаемости и большой внутренней миграции актуальной остается проблема трехсменных школ. На сегодня их количество достигло 54, кроме того, имеется 143 приспособленных школы. Для строительства новых типовых школ требуются немалые средства, а финансирования в рамках трансфертов общего характера недостаточно.

Кроме того, выделение дополнительных средств из республиканского бюджета нужно в связи со снижением нормативной учебной нагрузки для педагогов организаций среднего образования.