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15:20 18.02.2022

Казахстанский фильм завоевал Гран-при на Берлинале

Фархат Шарипов Фото: berlinale.de
Картина Фархата Шарипова названа лучшим полнометражным фильмом в программе Generation 14plus. Это вторая высокая награда, завоеванная казахстанцами на Берлинском кинофоруме, сообщает Zakon.kz.

Всего в секции Generation кинематографистами из 33 стран было представлено 52 ленты. 24 из них боролись за победу в категории Generation 14plus.

награда

Фото: kazakhcinema.kz

По решению жюри главного приза удостоились две картины: казахстанская «Схема» и бельгийская «Добрые сердца». Помимо дипломов, обе ленты получили также денежные призы в размере 7500 евро от Федерального агентства гражданского образования Германии.

Фархат Шарипов

Фото: kazakhcinema.kz

В этом году участие в Берлинале приняли также казахстанские фильмы «Акын» Дарежана Омирбаева (приз за лучшую режиссуру на Токийском международном кинофестивале) и «Счастье» Аскара Узабаева.

Анастасия Московчук
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