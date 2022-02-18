Казахстанский фильм завоевал Гран-при на Берлинале

Всего в секции Generation кинематографистами из 33 стран было представлено 52 ленты. 24 из них боролись за победу в категории Generation 14plus.

Фото: kazakhcinema.kz

По решению жюри главного приза удостоились две картины: казахстанская «Схема» и бельгийская «Добрые сердца». Помимо дипломов, обе ленты получили также денежные призы в размере 7500 евро от Федерального агентства гражданского образования Германии.

Фото: kazakhcinema.kz

В этом году участие в Берлинале приняли также казахстанские фильмы «Акын» Дарежана Омирбаева (приз за лучшую режиссуру на Токийском международном кинофестивале) и «Счастье» Аскара Узабаева.