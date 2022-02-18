Суд оштрафовал Атыраускую ТЭЦ на 3,2 млн тенге

В декабре 2021 года за нарушение закона «О естественных монополиях» областным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий в отношении АО «Атырауская ТЭЦ» было возбуждено административное дело.

Было выявлено превышение на 5% статей затрат тарифной сметы, предусмотренных утвержденной сметой по регулируемой услуге производство тепловой энергии, учтенных в тарифе АО «Атырауская ТЭЦ», на сумму 0,178 тыс. тенге. КРЕМ МНЭ РК

По ходатайству АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау.

Суд признал действия департамента законными и привлек АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» к административной ответственности с наложением штрафа.

Однако АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», не согласившись с решением суда, обжаловало его в судебной коллегии по уголовным делам областного суда.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», оставил ее без удовлетворения.