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18:41 18.02.2022

Сильный туман ожидается в нескольких регионах Казахстана

туманно в Алматы Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено РГП «Казгидромет» в Нур-Султане и четырех областях из-за тумана 19 февраля. На западе страны ожидается гололед, передает Zakon.kz.

Как отметили в прогнозе синоптики, на севере Туркестанской области, а также ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

В Нур-Султане ночью и утром также будет туманно. Небольшая облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20...-22°C, днем -6...-8°C.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области – туман.

В Уральске ночью и утром также будет туман.

На севере Актюбинской области и в Актобе ожидается туман.

В районе Алакольских озер прогнозируется сильный ветер юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с.

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