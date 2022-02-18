Археологи развеяли миф о пирамидах Палау

Как пишет rg.ru, экспедиция отправилась на остров Палау, где находятся загадочные «зеленые» пирамиды.

Уточняется, что монументальные доисторические постройки в целом характерны для островов Океании. На островах Палау они были возведены около 500 года до нашей эры. Никто не знает, что за строители их возвели. Устные предания коренных жителей рассказывают о том, что в глубокой древности огромная змея обвила холмы на острове Палау, а ее тело превратилось в гигантские террасы, которые и были выстроены в пирамидальном порядке.

Благодаря современным методам археологи установили, что древние строители для возведения пирамид использовали выветренную вулканическую породу. Из этого материала были выложены основания пирамид, а верхние слои в виде террас были созданы из плодородной почвы. Предполагается, что они могли использоваться для выращивания сельскохозяйственных растений.

В течение многих поколений и с почти невообразимым объемом работы эти рабочие должны были переместить миллионы тонн почвы. Это достижение, которое возможно только в политически хорошо организованном сложном обществе, – говорит доктор Аннет Кюлем, руководившая раскопками.

По мнению ученых, не все пирамиды могли использоваться для садоводства и огородничества. На вершинах некоторых из них были обнаружены останки шести человек. По словам доктора Кюннет, черепа довольно хорошо сохранились. Это дает ученым надежду на то, что удастся провести анализ ДНК. Результаты покажут, связывают ли кровные узы загадочных строителей пирамид с населением, которое живет в этом районе теперь.