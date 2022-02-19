Карагандинскому университету присвоено имя академика Абылкаса Сагинова

Абылкас Сагинович внес большой вклад в укрепление профессорско-преподавательского состава, материальной базы вуза и подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. Также он внес свою лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана.

Под руководством Сагинова создана авторитетная научная школа по технологии разработки месторождений полезных ископаемых, которая получила мировое признание. Результаты его исследований широко применяются на практике по сей день. За выдающиеся заслуги академику было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Парасат».

Фото: пресс-служба МОН РК