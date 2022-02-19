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18:12 19.02.2022

Карагандинскому университету присвоено имя академика Абылкаса Сагинова

здание Фото: Пресс-служба МОН РК
Карагандинскому техническому университету по ходатайству Минобразования присвоено имя академика Абылкаса Сагинова. Он руководил карагандинским горным, затем политехническим институтом более 30 лет (с 1955 по 1988 год), передает Zakon.kz.

Абылкас Сагинович внес большой вклад в укрепление профессорско-преподавательского состава, материальной базы вуза и подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. Также он внес свою лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана.

Под руководством Сагинова создана авторитетная научная школа по технологии разработки месторождений полезных ископаемых, которая получила мировое признание. Результаты его исследований широко применяются на практике по сей день. За выдающиеся заслуги академику было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Парасат».

академик

Фото: пресс-служба МОН РК

Присвоение КарТУ имени академика Абылкаса Сагинова – это признание его заслуг в развитии отечественной науки и высшего образования. Сегодня Карагандинский технический университет является одним из ведущих технических вузов страны и входит в рейтинг престижных мировых университетов – QS World University Ranking.Пресс-служба МОН РК
Елена Беляева
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