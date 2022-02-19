Представлялся полицейским и обворовывал людей: подозреваемый задержан в Алматы

По первой cхеме парень на арендованном авто останавливал на улице подростков, требовал показать ему свои вещи, а потом забирал деньги и телефоны. По второй заходил в небольшие магазины, набирал продукты и уходил, обещая принести деньги на следующий день, но, конечно, ничего не возвращал.

Отмечается, что также он совершил кражу в квартире, которую снял посуточно. Он поинтересовался у хозяев, нет ли в квартире чего-то ценного. Хозяева разоткровенничались и рассказали парню о тайниках. На следующий день не было ни квартиранта, ни ценностей.

Действия гражданина У., 2001 года рождения, квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК. Подозреваемый с санкции Следственного суда взят под стражу. Молодой человек признался во всех правонарушениях. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить, совершал ли задержанный другие правонарушения.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Жетысуского района.