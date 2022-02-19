21:35 19.02.2022
Тайник с оружием найден в Жанаозене
Фото: Пресс-служба РгК «Батыс» Нацгвардии РК
Служебный пес помог бойцам Нацгвардии найти тайник с оружием в гараже у местного жителя, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 18 февраля в микрорайоне Мамыр. Около 18:00 специалист-кинолог воинской части 5548 младший сержант Асан Абдукарим с помощью служебной собаки по кличке Кэсси совместно с сотрудниками полиции проводил оперативно-розыскные мероприятия.
При осмотре гаража 34-летнего мужчины собака нашла тайник с обрезом охотничьего ружья и спортивным ружьем.
Отмечается, что в 2021 году бойцы Нацгвардии при помощи служебной собаки по кличке Детекти раскрыли три факта незаконного оборота наркотиков.