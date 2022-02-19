Тайник с оружием найден в Жанаозене

Инцидент произошел 18 февраля в микрорайоне Мамыр. Около 18:00 специалист-кинолог воинской части 5548 младший сержант Асан Абдукарим с помощью служебной собаки по кличке Кэсси совместно с сотрудниками полиции проводил оперативно-розыскные мероприятия.

При осмотре гаража 34-летнего мужчины собака нашла тайник с обрезом охотничьего ружья и спортивным ружьем.

Отмечается, что в 2021 году бойцы Нацгвардии при помощи служебной собаки по кличке Детекти раскрыли три факта незаконного оборота наркотиков.