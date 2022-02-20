Байден проведет заседание Совета нацбезопасности по Украине

20 февраля президент США Джо Байден созовет заседание Совета национальной безопасности Белого дома по ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что «Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине, и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий».

В документе сказано, что 19 февраля Байдену также доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также лидерами прибалтийских стран «и другими союзниками и партнерами».