«Ударили железкой в шею»: полицейский Алматы рассказал о январских беспорядках

Участковый инспектор полиции Управления полиции Ауэзовского района Газиз Нургалымов рассказал о том, как получил травму во время беспорядков.

Старший лейтенант полиции остался в окружении агрессивно настроенной толпы.

Мы не думали, что такое может произойти. У нас в Алматы каждую субботу проходили какие-то митинги, люди собирались, говорили о своих проблемах и расходились. Вечером люди не расходились, их становилось больше. Люди начали вести себя агрессивно, драться. Меня ударили железкой в шею. Газиз Нургалымов

Сейчас полицейский находится в одной из городских больниц.

Газиз с детства мечтал стать полицейским. Он работает в органах внутренних дел с 2014 года. После выписки из больницы полицейский намерен продолжить свою работу.

В ходе январских событий 3037 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили различные ранения.

На сегодняшний день 107 из них с тяжкими ранениями находятся на лечении. При беспорядках погибли восемь сотрудников органов внутренних дел.