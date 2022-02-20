Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:23 20.02.2022

«Ударили железкой в шею»: полицейский Алматы рассказал о январских беспорядках

Алматы митинг январь Фото: Zakon.kz
Газиз с детства мечтал стать полицейским. Он работает в органах внутренних дел с 2014 года. После выписки из больницы полицейский намерен продолжить свою работу, сообщает Zakon.kz.

Участковый инспектор полиции Управления полиции Ауэзовского района Газиз Нургалымов рассказал о том, как получил травму во время беспорядков.

Старший лейтенант полиции остался в окружении агрессивно настроенной толпы.

Мы не думали, что такое может произойти. У нас в Алматы каждую субботу проходили какие-то митинги, люди собирались, говорили о своих проблемах и расходились. Вечером люди не расходились, их становилось больше. Люди начали вести себя агрессивно, драться. Меня ударили железкой в шею.Газиз Нургалымов

Сейчас полицейский находится в одной из городских больниц.

Газиз с детства мечтал стать полицейским. Он работает в органах внутренних дел с 2014 года. После выписки из больницы полицейский намерен продолжить свою работу.

В ходе январских событий 3037 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили различные ранения.

На сегодняшний день 107 из них с тяжкими ранениями находятся на лечении. При беспорядках погибли восемь сотрудников органов внутренних дел.

Данияр Кунафин
Беспорядки-2022 Алматы
Майнинговую ферму выявили в Алматы
19.02.2022
Лыжника накрыло снежной лавиной в Алматинской области
19.02.2022
Не мечтают о замужестве: Топ-3 женских знака зодиака
19.02.2022
Осадки, гололед и туман ожидаются в Казахстане 20 февраля
19.02.2022
Министр обороны проверил условия хранения оружия на юге Казахстана
19.02.2022
Главная Топ LIVE Все