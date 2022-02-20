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16:28 20.02.2022

Перепады артериального давления выявляют врачи у переболевших коронавирусом

осмотр Фото: Zakon.kz
Врач-иммунолог Николай Крючков считает этот симптом не самым распространенным при восстановлении после COVID-19, передает Zakon.kz.
Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца и головного мозга – это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID-19, то это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса, – заявил Крючков в интервью ura.ru.

Специалист отметил, что для отнесения скачков давления к последствиям коронавируса необходимо исключить наличие других заболеваний, психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие болезни.

Для этого, по словам Крючкова, необходимо провести ряд диагностических процедур.

Вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Елена Беляева
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