Два казахстанских легкоатлета выполнили норматив на участие в ЧМ в Белграде

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на международном турнире на призы Ольги Рыпаковой на ЧМ пробилась Ольга Сафронова. Она пробежала 60 м за 7.26 секунды, что и дало ей право выступить на мировом первенстве.

Михаил Литвин смог отобраться на Кубке Казахстана. На дистанции 400 м он финишировал, показав время 46.46 секунды.

Добавим, что ранее на ЧМ квалифицировались еще два атлета: прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая и барьерист Давид Ефремов.

Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта.