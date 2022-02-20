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19:34 20.02.2022

Два казахстанских легкоатлета выполнили норматив на участие в ЧМ в Белграде

спорт Фото: olympic.kz
Два представителя команды Казахстана по легкой атлетике смогли квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в помещении, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на международном турнире на призы Ольги Рыпаковой на ЧМ пробилась Ольга Сафронова. Она пробежала 60 м за 7.26 секунды, что и дало ей право выступить на мировом первенстве.

Михаил Литвин смог отобраться на Кубке Казахстана. На дистанции 400 м он финишировал, показав время 46.46 секунды.

Добавим, что ранее на ЧМ квалифицировались еще два атлета: прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая и барьерист Давид Ефремов.

Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта. 

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