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Законодательство РК
11:25 21.02.2022

Мужчину убили во время дорожного конфликта в Туркестанской области

скорая помощь Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области на трассе во время дорожного конфликта убили мужчину, передает Zakon.kz.
20 февраля примерно в 23:05 на пульт «102» УП Туркестана поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что напротив одной из АЗС обнаружен труп мужчины. Пресс-служба ДП Туркестанской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на Кызылординской трассе в сторону города Кентау произошел дорожный конфликт. В результате один из водителей ударил другого камнем, отчего последний скончался на месте.

Вместе с подозреваемым в машине находился отец, который и вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего лица и позвонили в полицию.

Подозреваемый, молодой мужчина, житель Туркестана, ранее отбывал условный срок за грабеж в Алматинской области. Полицейские задержали его на месте преступления. В отношении него ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.

Анастасия Стативкина
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