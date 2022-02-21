Мужчину убили во время дорожного конфликта в Туркестанской области

20 февраля примерно в 23:05 на пульт «102» УП Туркестана поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что напротив одной из АЗС обнаружен труп мужчины. Пресс-служба ДП Туркестанской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на Кызылординской трассе в сторону города Кентау произошел дорожный конфликт. В результате один из водителей ударил другого камнем, отчего последний скончался на месте.

Вместе с подозреваемым в машине находился отец, который и вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего лица и позвонили в полицию.

Подозреваемый, молодой мужчина, житель Туркестана, ранее отбывал условный срок за грабеж в Алматинской области. Полицейские задержали его на месте преступления. В отношении него ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.