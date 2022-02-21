Беспорядки — 2022: осуждены 52 человека

На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 к лишению свободы, а в отношении двух лиц - дела прекращены за примирением сторон. Санжар Адилов

По его словам, на данный момент в производстве следователей находится 2729 уголовных дел, под стражей содержатся 255 лиц. При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности, к 140 судами избраны меры пресечения, которые не связаны с изоляцией от общества: домашний арест, залог и подписка о невыезде.

Основная часть уголовных дел расследуется о кражах, незаконном обороте оружия, умышленном повреждении или уничтожении имущества. Потерпевшими по уголовным делам признаны более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тыс. граждан, назначено более 2 тыс. различных судебных экспертиз.

Адилов отметил, что в расследовании январских событий по всей республике задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в числе которых следователи, оперативные работники и криминалисты. Из центрального аппарата МВД в регионы направлены опытные сотрудники.