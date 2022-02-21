В Акмолинской области создана Карта рабочих мест

По информации управления координации занятости и социальных программ, в рамках национальных проектов и плана развития региона планируется создание более 10 тыс. рабочих мест, в том числе порядка 2,4 тыс. постоянных.

Одной из главных задач документа является не только создание рабочих мест, но и сохранение повышения эффективности государственного контроля. Сегодня сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением. Всего в этом году в Акмолинской области необходимо создать, с учетом частных инициатив, 17 649 мест, – отметили в пресс-службе ведомства.

Все данные по новому проекту, позволяющие осветить реальную картину рынка труда, собраны в информационной системе «Интеграционная карта создания рабочих мест».

Данная информационная система осуществляет мониторинг в разрезе регионов до сельских населенных пунктов, государственных программ, малого и среднего бизнеса, проектов, предприятий, отраслей экономики с возможностью выработки сводных форм и отчетности.

Также региональная карта дает возможность желающим переквалифицироваться и освоить новые сферы трудовой деятельности. Для этого в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» планируется охватить краткосрочным профессиональным обучением и обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» 1844 человек.