Получение пенсии в странах ЕАЭС – разъяснение Минтруда

Как получить пенсию в странах ЕАЭС и в каких размерах она будет выплачиваться

С момента вступления в силу соглашения трудящиеся государств – членов ЕАЭС сохраняют пенсионные права, приобретенные в странах ЕАЭС, в случае переезда из одной страны в другую.

Каждое государство будет выплачивать (экспортировать) пенсию за стаж, выработанный на его территории, даже если трудящийся сменил страну проживания.

При этом условия назначения пенсии, а также порядок ее исчисления (расчет размера) определяются законодательством страны трудоустройства.

Что если человек работал в нескольких странах ЕАЭС

К примеру, вы гражданин Казахстана, но работали в России – тогда вы получаете пенсию от России. Если в дальнейшем вы переедете в Кыргызстан, который тоже является участником соглашения, «российская» пенсия будет выплачиваться вам в Кыргызстане. При переезде размер пенсионной выплаты не изменится, все индексации, предусмотренные для россиян, будут распространяться и на вас.

Вы также будете иметь право на все меры социального и пенсионного обеспечения, предусмотренные законодательством страны постоянного проживания. Если вы работали в двух государствах – получите пенсию от двух, если в трех – от трех.

Какой госорган несет ответственность за реализацию соглашения

В Республике Казахстан компетентным органом по реализации соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд.

По всем вопросам назначения пенсионных выплат граждане РК и других государств – членов ЕАЭС должны обращаться непосредственно в ЕНПФ.

Как и кем определяется порядок назначения пенсии

Порядок назначения пенсии регламентируется правилами взаимодействия уполномоченных и компетентных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Они обмениваются сведениями, необходимыми для применения соглашения.

Как выглядит процедура получения пенсии в странах ЕАЭС по электронной заявке

Если, к примеру, гражданин РК работал в РФ, то при наступлении права на пенсию по российскому законодательству ему не обязательно ехать в Россию и подавать заявление и соответствующие документы на назначение пенсии. Достаточно обратиться в компетентный орган страны проживания, то есть в ЕНПФ.

Такой же механизм подачи заявления при наступлении права на пенсию и в других государствах – членах ЕАЭС.

Новость по теме Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

Каким образом суммируется стаж работы

Каждая страна – участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории.

При определении права на пенсию будет учитываться стаж работы, приобретенный в государствах – членах ЕАЭС как до вступления в силу соглашения, так и после.

РК участвует в соглашении только в части накопительных пенсий, поэтому для получения от Казахстана накопительной пенсии продолжительность стажа работы трудящегося в Казахстане не имеет значения. Размер накопительной пенсии, как известно, зависит от объема пенсионных накоплений.

Как будут поступать с самозанятыми

Соглашение распространяется только на граждан стран ЕАЭС, временно пребывающих в других странах ЕАЭС с целью осуществления трудовой деятельности.

По договору о Евразийском экономическом союзе в соответствии с пунктом 5 статьи 96, «трудовая деятельность» – это деятельность на основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства.

Таким образом, в случае, когда трудовая деятельность осуществляется не на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера, действие cоглашения на это лицо не распространяется.

Может ли гражданин РК получать пенсию в странах ЕАЭС, если он там не работал, а переехал жить уже после выхода на пенсию

Нормы соглашения касаются только трудовых мигрантов. На граждан РК, не работавших в странах ЕАЭС до вступления документа в силу и переехавших жить в другое государство после выхода на пенсию, они не распространяются.

Данный вопрос регулируется соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (далее – соглашение 1992 года), участниками которого являются все государства – члены ЕАЭС. В соответствии с ним пенсионное обеспечение осуществляется по законодательству страны проживания, пенсия назначается по месту жительства.

При установлении права на пенсию учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого государства ЕАЭС или бывшего СССР за время до вступления в силу соглашения 1992 года.

При переселении пенсионера в пределах государств – участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства – участника соглашения 1992 года по новому месту жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмотренных соглашением 1992 года.