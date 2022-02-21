Число получателей адресной социальной помощи снизилось в Нур-Султане

С 1 января по 14 февраля 2022 года приняты заявления от 3405 семей (пролонгировано – 2748 заявлений, на бумажном носителе – семь заявлений, через портал «Электронного правительства» – 650 заявлений). Из числа принятых заявлений адресная социальная помощь назначена 2717 семьям (13 245 человек). Из них обусловленная денежная помощь – 1641 семье (9093 человека) и безусловная денежная помощь – 1076 семьям (4152 человека). Пресс-служба Центра занятости Нур-Султана

Тогда как в I квартале 2021 года, по данным ведомства, АСП получали 3773 семьи. Во II квартале этот показатель снизился до 3302 семей, в III квартале – до 2992 семей и в IV квартале составил 2909 семей.

В столичном Центре занятости снижение числа получателей АСП связывают с тем, что проводятся активные меры занятости. Об этом в ведомстве сообщили на запрос Zakon.kz.

АСП выплачивается, чтобы уменьшить число безработных. Если раньше выплачивали малообеспеченным от черты бедности и никаких условий по трудоустройству при ее получении не было, то сейчас законом требуется трудоустройство трудоспособных членов семьи. Если они работать не будут, то АСП им перестают выплачивать. Заместитель директора Центра занятости Алма Нурмагамбетова

Многие заявители, добавила спикер, скрывают доходы, которые они зарабатывают неофициально, подделывают медицинские справки, чтобы не работать и одновременно получать АСП.