18:50 21.02.2022
Число получателей адресной социальной помощи снизилось в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
2717 семей в Нур-Султане к этому часу получают адресную социальную помощь. Это немного меньше показателя прошлого года: тогда АСП получали 2909 семей, передает корреспондент Zakon.kz.
С 1 января по 14 февраля 2022 года приняты заявления от 3405 семей (пролонгировано – 2748 заявлений, на бумажном носителе – семь заявлений, через портал «Электронного правительства» – 650 заявлений). Из числа принятых заявлений адресная социальная помощь назначена 2717 семьям (13 245 человек). Из них обусловленная денежная помощь – 1641 семье (9093 человека) и безусловная денежная помощь – 1076 семьям (4152 человека). Пресс-служба Центра занятости Нур-Султана
Тогда как в I квартале 2021 года, по данным ведомства, АСП получали 3773 семьи. Во II квартале этот показатель снизился до 3302 семей, в III квартале – до 2992 семей и в IV квартале составил 2909 семей.
В столичном Центре занятости снижение числа получателей АСП связывают с тем, что проводятся активные меры занятости. Об этом в ведомстве сообщили на запрос Zakon.kz.
АСП выплачивается, чтобы уменьшить число безработных. Если раньше выплачивали малообеспеченным от черты бедности и никаких условий по трудоустройству при ее получении не было, то сейчас законом требуется трудоустройство трудоспособных членов семьи. Если они работать не будут, то АСП им перестают выплачивать. Заместитель директора Центра занятости Алма Нурмагамбетова
Многие заявители, добавила спикер, скрывают доходы, которые они зарабатывают неофициально, подделывают медицинские справки, чтобы не работать и одновременно получать АСП.
Предоставляют справку врачебно-консультационной комиссии якобы о невозможности работать по состоянию здоровья. Дело в том, что Министерство здравоохранения РК составило перечень заболеваний, при которых ВКК дает справку о нетрудоспособности на срок более двух месяцев. Если говорить по прошлому году, то по итогам наших запросов были выявлены факты выдачи врачами фиктивных справок. Заявителям было отказано, и эти справки мы отправляли в Управление здравоохранения. Мы направляем трудоспособных получателей АСП на общественные рабочие места по трудовому договору на год, на обучение или выдаем гранты на открытие собственного дела. Но мало кто хочет трудоустраиваться на постоянное место работы. Заместитель директора Центра занятости Алма Нурмагамбетова