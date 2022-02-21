Крупную партию «синтетики» изъяли столичные полицейские у уроженца Кыргызстана

В профильном департаменте МВД рассказали, что задержанный в ноябре устроился «закладчиком», месяцем позже арендовал дом и стал «варщиком». Освоившись, стал сбывать оптовые партии через соцсети.

В ходе обыска дома изъято всего свыше 6 кг готового к употреблению синтетического наркотика α-PVP («скорость») и 10 литров в жидком виде, а также различные лабораторные предметы (гигрометры, вентиляторы, мерные стаканы, пластмассовые сита, полиэтиленовые пакеты zip-lock в количестве 100 штук, электронные весы с наслоением вещества белого цвета, респираторы, рулон скотча, одноразовые перчатки и пустые пластиковые емкости). Пресс-служба МВД РК

Выяснилось, что подозреваемый успел сделать «закладку» и полицейские изъяли еще 1 кг α-PVP. Начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».