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Законодательство РК
18:36 21.02.2022

Крупную партию «синтетики» изъяли столичные полицейские у уроженца Кыргызстана

Задержание варщика, Акмолинская, Нур-Султан Фото: polisia.kz
Уроженец Кыргызстана наладил производство синтетических наркотиков в арендованном доме. Полицейские задержали его в поселке Талапкер Целиноградского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В профильном департаменте МВД рассказали, что задержанный в ноябре устроился «закладчиком», месяцем позже арендовал дом и стал «варщиком». Освоившись, стал сбывать оптовые партии через соцсети.

В ходе обыска дома изъято всего свыше 6 кг готового к употреблению синтетического наркотика α-PVP («скорость») и 10 литров в жидком виде, а также различные лабораторные предметы (гигрометры, вентиляторы, мерные стаканы, пластмассовые сита, полиэтиленовые пакеты zip-lock в количестве 100 штук, электронные весы с наслоением вещества белого цвета, респираторы, рулон скотча, одноразовые перчатки и пустые пластиковые емкости). Пресс-служба МВД РК

Выяснилось, что подозреваемый успел сделать «закладку» и полицейские изъяли еще 1 кг α-PVP. Начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поступления наркотиков и иных лиц, причастных к незаконному обороту. К слову, это уже пятая нарколаборатория, ликвидированная с начала года подразделениями по противодействию наркопреступности органов внутренних дел. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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