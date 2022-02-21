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19:03 21.02.2022

«Барыс» разгромил московский «Спартак» в товарищеском матче

Хоккей КХЛ Товарищеская игра Фото: Instagram/hcbarys.kz
Перед началом игр плей-офф в Кубке Гагарина казахстанский хоккейный клуб «Барыс» провел на выезде дружескую встречу с московским «Спартаком», седьмой командой Западной конференции КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса очень уверенно начали эту встречу, забив в первом тайме четыре шайбы в ворота армейского коллектива. В составе «Барыса» отличились Егор Петухов (дважды), Кертис Волк и Якоб Берглунд. Хозяева льда ответили только один раз, отметился точным броском Эмиль Петтерссон.

С каждым отрезком времени преимущество хоккеистов казахстанского коллектива увеличивалось. Во втором периоде Кирилл Савицкий и Алихан Асетов увеличили разрыв в счете. Но игрок «Спартака» Дмитрий Вишневский сократил его.

Заключительная часть товарищеской встречи превратилась в формальность, в которой казахстанцы не уставали забивать. Жирную точку в поединке поставил Валерий Орехов – 7:2.

Следующие товарищеские игры «Барыс» также проведет в Москве 22 и 24 февраля, его соперником будет «Динамо». 

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Куандык Шынасилов
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