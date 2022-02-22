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00:29 22.02.2022

Семья из четырех человек погибла в ДТП в Талдыкоргане

Семья из четырех человек погибла Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла на трассе в Алматинской области. Супруги и две их маленькие дочери погибли после того, как автомобиль врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что глава семьи не справился с управлением, передает Astana TV.

Машина опрокинулась и врезалась в дерево, а затем загорелась. От тяжелых травм муж с женой скончались на месте. Девочек доставили в больницу. Но спасти сестер врачам не удалось. Старшей было семь лет, младшей - всего год. В деталях ДТП разбираются полицейские.

По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345, частью 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Сотрудник пресс-службы ДП Алматинской области Абильтай Абенов

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