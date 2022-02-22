Президент Украины выступит с обращением к нации

Это произойдет на фоне подписания российским лидером Владимиром Путиным указов о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), пишет издание «Сегодня».

Зеленский написал в Twitter, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом признание независимости ДНР и ЛНР.

Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, разговор продолжался 35 минут, передает РИА Новости.

Представитель добавил, что по итогам состоявшейся беседы администрация опубликует «более подробное заявление».

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов отметил, что Киев продолжает считать неподконтрольный ему Донбасс своей территорией.